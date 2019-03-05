مصرع وإصابة 70 حوثياً بينهم قيادي في هجوم للجيش اليمني بصعدة

سقط 70 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما سقط 70 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل لميليشيات الحوثي في مديرية رازح، مؤكداً تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محور رازح.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة، تنفيذاً لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخراً.