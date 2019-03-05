بولتون: جوايدو عاد إلى فنزويلا لمواصلة جهوده نحو مستقبل ديموقراطي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو عاد إلى فنزويلا ليواصل جهوده نحو مستقبل ديموقراطي للبلاد.

وأوضح: "لقد عاد جوايدو سالماً إلى فنزويلا ليواصل جهوده القوية نحو مستقبل ديموقراطي لشعب بلاده".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدعم جوايدو بقوة ويجب ضمان سلامته".

ووصل جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، إلى كاراكاس أمس، في تحد لتهديدات الاعتقال من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو إنه يتعين على الفنزويليين مواصلة احتجاجاتهم ضد مادورو حتى تحقيق الانتقال السياسي.

وذكر جوايدو أمام حشد من آلاف المؤيدين في كاراكاس: "لا يمكن للحكومة أن توقف الناس في الشوارع".

وأضاف إن المعارضة تمكنت من الاستمرار في جمع المساعدات الإنسانية للفنزويليين رغم معارضة الحكومة.

وزادت شعبية جوايدو في فنزويلا منذ أن منع مادورو دخول المساعدات الإنسانية والتي كان ينتظرها العديد من الناس، وفقاً لمحللين.

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