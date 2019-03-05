الادعاء العام الألماني يتهم روسيًا بالتخطيط لتنفيذ تفجير إرهابي

وجه الادعاء العام في ألمانيا الاتهام لمواطن روسي لقيامه بالتخطيط لتنفيذ تفجير إرهابي على الأراضي الألمانية، بالتعاون مع شخص آخر اعتقل في فرنسا في واقعة أخرى عام 2017.

وأوضح الادعاء الألماني في بيان نقلته شبكة إيه بي سي الأمريكية اليوم الثلاثاء

أن المتهم الذي يُدعى "ماجوميد علي س."، البالغ من العمر 31 عامًا، اُعتقل في أغسطس الماضي، وهو متهم بإعداد عمل من أعمال العنف والتخطيط لتنفيذ تفجير إرهابي.وأضاف البيان أن ماجوميد متهم بتخزين متفجرات في شقته في أكتوبر 2016، حيث كان يخطط بالتعاون مع شخص يُدعى "سليمينت ب." لتنفيذ تفجير إرهابي، إلا أنهما اختلفا وافترقا.وتابع البيان أن ماجوميد وسليمينت كانا على اتصال بأنيس عمري، المواطن التونسي الذي نفذ هجومًا على سوق في برلين في ديسمبر عام 2016، لكنهما لم يكونا على علم بمخططاته.