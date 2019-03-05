بندر بن سلمان يؤسس لجنة التجارة السعودية الدولية لتعزيز علاقات المملكة الخارجية

قام الأمير بندر بن سلمان آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس فريق التحكيم السعودي بتأسيس لجنة التجارة السعودية الدولية، التي ستهتم بالعلاقات التجارية السعودية مع العالم، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تتطلب مزيدا من التواصل مع دول العالم لتعزيز علاقات المملكة ومتابعتها باستمرار.

من جهة أخرى، انتهت، أمس الاثنين، جلسات ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي ودولي الذي رعاه الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود بحضور عدد كبير من القضاة والمحامين، وذلك في فندق هليتون جدة.

وأصى المشاركون في ختام جلساتهم بضرورة وجود التحكيم التجاري إلى جانب القضاء، لكونه الأسرع في إنهاء القضايا التجارية، كما أنه يخفف الضغط على القضاة، خاصة أن التأخير في الأعمال التجارية يضر بمصالح المتحاكمين.

كما خرجت التوصيات في نهاية الملتقى بإثراء الوعي التحكيمي، وزيادة جرعات المعلومات المتعلقة به في جميع وسائل الإعلام، وطرح الرؤى المختلفة حول التحكيم من آن إلى آخر.

وأكد المشاركون الإكثار من عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات وورش العمل، وإلقاء الضوء على جميع جوانب التحكيم باعتباره رافدا من روافد القضاء ووسيلة فاعلة للحفاظ على الحقوق وإقرار العدالة، وذلك مع إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة، قيام الجامعات بتطوير مناهجها العلمية وكوادرها ومراكز الأبحاث والتدريب لترتقي إلى احتياجات الوقت والظرف التي تحتاج إلى إعداد أكبر من خريجي الجامعات، وبقدر أفضل وأحدث من حيث النوعية العلمية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم وزارة العدل وهيئة الاستثمار بإعطاء

دور أكبر لمراكز التدريب القانوني المتخصصة لدعم جهودها في إعداد الكوادر المطلوبة لقضاء التحكيم، وتخصيص قضاة للتحكيم في المحاكم التجارية بعد إعدادهم الإعداد العلمي، وتمكينهم من الأعوان والمستشارين والسكرتارية المؤهلة لحين إنشاء جهاز قضائي مختص بقضاء التحكيم.

من جهته قال المحامي كاتب الشمري إن الملتقى هو فرصة جيدة لإطلاع الإخوة المحامين والمهندسين على موضوع التحكيم الذي يأخذ أهمية كبيرة في هذا العصر في شتى المجالات، كما يسهم الملتقى في تبادل الأفكار والآراء خاصة أنه يناقش قضايا التحكيم من منظور إسلامي ودولي ويضف إليه بعدا مهما، مما يسهم في توضيح التأصيل الشرعي لكثير من القضايا والتعرف على الاتجاهات الدولية والموضوعة في مجال التحكيم في ظل وجود عدد كبير من القضاة والمحامين السعوديين والدوليين.

وأشار إلى أن الملتقى ناقش تعزيز دور التحكيم في فض المنازعات والوصول إلى التسويات، مبينا أن حضور الأمير الدكتور بندر آل سعود يدل على تشجيع توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة وحل المنازعات.

