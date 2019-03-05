تليجراف: المجتمع الدولي يعود إلى عصر منافسة القوى العظمى

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن التعاون بين الدول الثلاث، روسيا والصين والهند لا يعني أنها تهدف إلى بناء مجموعة ضد الولايات المتحدة - ولكن أيا منها لا يمكن يعلقون آمالهم على حسن نية واشنطن.

و أضافت الصحيفة أن تعدد الأقطاب والعولمة لا يزالان هما الاتجاه الأوسع في جميع أنحاء العالم، رغم أن المجتمع الدولي يبدو أنه يعود إلى عصر منافسة القوى العظمى، باعتبارها القوى الرئيسية وراء بناء نظام عالمي جديد من خلال تشجيع تعدد الأقطاب، يجب على الصين وروسيا والهند تعزيز وتعميق التعاون وتوضيح أولويات كل منهما في مراحل مختلفة من التعاون من خلال الاجتماعات الدورية لوزراء خارجيتهم.

أعربت بكين وموسكو ودلهي عن استعدادها للتعاون، وكما قال الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ، فإن "قرون آسيا" لن تتحقق بدون تطوير وتعاون بين الصين والهند.

تعاون جيد في الأمم المتحدة

تعاونت الصين وروسيا والهند بشكل جيد في الأمم المتحدة وفي منتديات ومناسبات أخرى في التسعينيات لمواجهة الأنشطة والمؤامرات التي خاضتها ضد الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، تطور التعاون بين الصين وروسيا والهند بسرعة مع إنشاء آليات تعاون متعددة بما في ذلك (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

لقد ضعفت قوة الغرب إلى حد كبير، وتسارعت إعادة تشكيل النظام العالمي، بصفتها ثلاثة من أكبر الاقتصادات الناشئة، وقد اعترفت الصين والهند وروسيا بضرورة تحسين العلاقات الودية ، ليس فقط من أجل تعزيز مصالح كل منهما بل وأيضاً للحفاظ على الأمن والمصالح الإقليمية.

بالطبع كانت الولايات المتحدة السبب الشائع في تعميق التعاون بين الصين وروسيا والهند، في الواقع ساعدت المعارضة للسياسات الأمريكية إلى حد كبير في دفع الدول الثلاث إلى الاقتراب، وعلى المدى الطويل لن تسمح واشنطن لدلهي بتحدي المصالح الأمريكية، على الرغم من أنها في الآونة الأخيرة تحاول بشكل متزايد استرضاء الهند.

التوقعات العالمية للولايات المتحدة مختلفة عن البقية

عمومًا التناقض بين تعدد الأقطاب والعالم الأحادي القطب، والذي يتجلى على أنه التناقض بين القوى الناشئة والولايات المتحدة، هو التناقض الأساسي للكوكب.

تعطى الأولوية للعلاقات مع الولايات المتحدة باعتبارها القضية الأساسية في الاستراتيجيات الدبلوماسية للبلدان الثلاثة، التي تأمل في تعزيز العلاقات المستقرة والصحية مع واشنطن، ومع ذلك لا تستطيع أي دولة من الدول الثلاث تثبيت آمالها على حسن نوايا الولايات المتحدة.

الصين وروسيا والهند قادرة على توحيد البلدان النامية والتفاوض مع الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة من خلال تطوير علاقة فعالة واستراتيجية وزيادة قوة ضماناتهم بشكل كبير على الساحة العالمية، ومع ذلك لا تنوي الدول الثلاث تشكيل ائتلاف، انهم يريدون فقط إنشاء مركز جديد للقوة في العلاقات الدولية.

إن تعزيز تعدد الأقطاب وإن كان عملية طويلة، هو الهدف المشترك للبلدان الثلاثة، مع وضع هذا الهدف في الاعتبار يجب عليهم إثراء المحتوى الاستراتيجي للتعاون الثلاثي وحل القضايا العملية باستمرار.

يذكر أن التعاون الثلاثي دخل مرحلة جديدة بعد أن أصبحت الهند عضوًا رسميًا في منظمة شنغهاي للتعاون والاجتماع بين القادة الصينيين والهنود في ووهان مقاطعة هوبي العام الماضي.

وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة تسير بطريقتها الخاصة من خلال الدفاع عن سياسة أمريكا أولاً ومناهضة للعولمة، يجب على الصين وروسيا والهند مواجهة التحدي الماثل أمامنا وتحمل مسؤولية حماية مصالح الدول النامية وحماية الأمن الإقليمي وتعزيز نظام عالمي عادل.

تحمل المسؤوليات المشتركة معا

أولاً يجب على البلدان الثلاثة أن تفي بمسؤوليتها المشتركة في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في منطقة المحيط الهادي الهندي لأنها ليست فقط الدول الكبرى، بل أيضاً المستفيدين الرئيسيين والأوصياء على أمنها واستقرارها.

استناداً إلى تحالفها مع العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تحاول الولايات المتحدة تعزيز الإطارالأمني ​​الهندي

الباسيفيكي مع نفسها في المركز، لكن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يعتمد على نظام التحالف الأمريكي الذي يعطي الأولوية للمصالح الأمريكية.

علاوة على ذلك ، فإن الصين وروسيا والهند ، باعتبارها قوى مستقلة ، لم تنضم أبداً إلى أي مجموعة بشأن الأمن الاستراتيجي. يمكن للتفاعلات الاستراتيجية غير المنسقة بعد بين البلدان الثلاثة أن تغير توازن القوى العالمي وتضمن الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة باستثناء تعزيز أمنها القومي.

محاربة التطرف والإرهاب والانفصالية

ثانيا تواجه البلدان الثلاثة التحدي المشترك المتمثل في احتواء انتشار "قوى الشر الثلاثة" للإرهاب والتطرف والانفصالية وسط وجنوب آسيا هما المنطقتان اللتان تنشط فيهما قوى الشر.

بالإضافة إلى ذلك، مع تعليق قضية أفغانستان في الميزان واستعداد الولايات المتحدة لسحب القوات وترك البلاد دون حل قضية الإرهاب ، يجب على الصين وروسيا والهند العمل عن قرب مع بعضها البعض لتعزيز الاستقرار، ومنع قوى الشر من توسيع أنشطتها وتوفير بيئة أمنية مواتية للمساعدة في ربط استراتيجيات التنمية الإقليمية الخاصة بهم.

وقبل كل شيء، يتعين على البلدان الثلاثة أن تمتثل لواقع تزايد الطلب الأمني ​​والتكيف مع الوضع الجديد، الذي تميزت به الحرب على الإرهاب ، والتي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقودها. لذلك يجب على الدول الثلاث توفير سلع الأمن العام من خلال تعميق تعاونها، حيث يتعين عليها عقد اجتماعات منتظمة، بما في ذلك في منتديات مثل منظمة شانغهاي للتعاون ، وبناء بيئة أمنية مواتية لربط استراتيجيات التنمية.

غرفة هائلة للتعاون

ثالثًا يتعين على الدول الثلاث أيضًا تعزيز تعاونها الاستراتيجي. وقد وفرت المطالب من أوراسيا والأسواق المحلية في الصين وروسيا والهند مساحة كبيرة للدول الثلاث لربط استراتيجياتها، وتداخل مبادرة الصين للحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ومع مشروع الهند "Mausam على سبيل المثال يمكن للبلدان الثلاثة تعزيز التعاون لتحسين الترابط والتنمية الإقليمية.

وسيكون الإجماع الاستراتيجي الذي توصلت إليه الأطراف الثلاثة حيوياً للتعبير عن الاهتمامات والاستئنافات الجماعية للبلدان النامية، في الواقع طرحت البلدان الثلاثة سلسلة من المقترحات التي من شأنها أن تفيد الانتعاش الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي ومواصلة تطوير العولمة.

لكن التعاون بين الصين وروسيا والهند لا يعني أن الدول الثلاث تهدف إلى بناء مجموعة ضد الولايات المتحدة، وقد تطور دلالة ومظهر مظاهر التعاون الثلاثي وتوسع باستمرار.

في المستقبل يتعين على البلدان الثلاثة التغلب على المقاومة وإعطاء الفرصة الكاملة لوظيفة آلية جديدة متعددة الأطراف وتعزيز الروابط الاستراتيجية والتنمية المشتركة للمساعدة في تشكيل نظام عالمي عادل ومعقول.