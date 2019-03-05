الصين: المحادثات التجارية مع واشنطن حققت تقدمًا كبيرًا

صرح وزير التجارة الصيني، تشونج شان، بأن المشاورات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والولايات المتحدة في حاجة لجهود مشتركة من كلا الجانبين. وأضاف الوزير الصيني في تصريحات اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ"13" لنواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في البلاد- في العاصمة (بكين) أنه يتعين على الجانبين، الصيني والأمريكي، بذل جهود مشتركة لتطبيق التوافقات

وأشار إلى أن جولات المشاورات التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل، والمساواة ، والمنفعة المتبادلة، الذي اتفق عليها الرئيسان.

ووصف المشاورات التي استمرت تسعين يوما بين الجانبين بأنها حققت تقدما مهما، لافتا إلى أنه تم تحقيق إنجازات في بعض المجالات. للمجلس الوطني الـ"13" لنواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في البلاد- في العاصمة (بكين) أنه يتعين على الجانبين، الصيني والأمريكي، بذل جهود مشتركة لتطبيق التوافقاتالمهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين.وأشار إلى أن جولات المشاورات التزمت بمبدأ الاحترام المتبادل، والمساواة ، والمنفعة المتبادلة، الذي اتفق عليها الرئيسان.ووصف المشاورات التي استمرت تسعين يوما بين الجانبين بأنها حققت تقدما مهما، لافتا إلى أنه تم تحقيق إنجازات في بعض المجالات.

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