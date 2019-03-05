فقدان وإصابة 3 إثر انهيار رافعة منصة نفطية قبالة الساحل الشرقى لإيطاليا

فُقد رجل وأصيب اثنان آخران عقب انهيار رافعة في منصة نفطية قبالة الساحل الشرقي لإيطاليا، اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة إيني الإيطالية للطاقة، التي تمتلك المنصة، في بيان إن الحادث وقع

في البحر الادرياتيكي على مسافة نحو 60 كيلومترا من مدينة انكونا.

وأضافت الشركة أنه وفقا للمعلومات الأولية، فان الرافعة انهارت أثناء نقلها بضائع

من سفينة إمدادات.

وعندما سقطت الرافعة في البحر وعلى متنها عامل، اصطدمت بالسفينة، ما أدى لإصابة شخصين.

وأشارت إيني إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، وقالت إدارة مكافحة الحرائق في بيان منفصل إنها أرسلت فريقا للبحث عن الشخص المفقود.