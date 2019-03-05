أوروبا تعتزم إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من عام 2021

وافقت إحدى لجان البرلمان الأوروبي، على إلغاء نظام تغيير الساعة مرتين سنويًا في الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ العمل بالقرار في عام 2021.

كان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر قد أطلق النقاش العام الماضي باقتراحه إلغاء النظام المعمول به منذ عقود عام 2019. ووافق حوالي

3.8 مليون أوروبي على الاقتراح.

وشارك نحو 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، وعددهم 510 ملايين، في استطلاع إلكتروني أجرته المفوضية. وعبر 84 بالمائة من المشاركين عن معارضتهم لتأخير الساعة في ربيع كل عام وتقديمها في الخريف.

وأيدت أغلبية المشرعين في لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية أمس.

ويتعين الآن أن يوافق البرلمان بكامل هيئته على الاقتراح، على أن يتوصل النواب بعد ذلك إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، تضبط دول الاتحاد الأوروبي الساعة على التوقيت الصيفي في الأحد الأخير من شهر مارس، ثم تعيدها إلى التوقيت القياسي في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.