إصابة 21 شخصًا في تصادم قطارين بالتشيك

أصيب 21 شخصًا جراء تصادم قطاري ركاب وجهًا لوجه صباح اليوم الثلاثاء في مدينة برنو جنوبي التشيك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في تصريح لها: إنه ليس هناك

حالات حرجة بين المصابين، ويتلقى نصفهم تقريبًا العلاج في المستشفى.وقع التصادم خارج المحطة الرئيسية في برنو، في منطقة تخضعحاليا لأعمال إعادة إعمار رئيسة.وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان الحادث قد نجم عن خلل فني أم خطأ بشري.يأتي ذلك الحادث بعد يوم واحد من إصابة خمسة أشخاص في حادث لقطار محلي شرقي براغ.