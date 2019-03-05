وزير الاتصالات السعودي: 10 مليارات دولار حجم سوق التقنيات الناشئة بالمملكة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة، إن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة السعودية.

وأضاف الوزير السعودي على هامش مؤتمر بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019 الذي عقد مؤخرًا بمدينة برشلونة الأسبانية، أن "95 %

من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية".وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركة "آرم" التي تعود ملكيتها إلى "سوفت بنك" وصندوق رؤية السعودية، هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية، لافتًا إلى أن "40 %من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية يتم تصنيعها بواسطة شركة سابك".ولفت السواحة إلى أن "سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار، بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم".