مقتل 9 من مسلحي طالبان في غارات جوية بأفغانستان

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن 9 على الأقل من مسلحي طالبان، قتلوا في غارات جوية جرت بأقاليم هلمند وأوروزجان وجازجان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الإخبارية الأفغانية، اليوم الثلاثاء عن مصادر عسكرية مطلعة، قولها

أمس، إن غارة جوية في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة.

وأضافت المصادر أن غارة جوية مماثلة

في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان، أسفرت عن مقتل أحد مسلحي طالبان.

وقال المصدر إن قوات الأمن نفذت غارة جوية مماثلة في منطقة فايز آباد بإقليم جوزجان، أسفرت عن مقتل ستة من عناصر طالبان.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على التقرير حتى الآن.