باكستان ترصد غواصة هندية تقترب.. وتتحرك على الفور

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الغواصة ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرا يوم الاثنين

قالت القوات البحرية الباكستانية، الثلاثاء، إنها رصدت، ثم حذرت، غواصة هندية اقتربت من مياهها الإقليمية في بحر العرب بعدم محاولة التوغل.

وأضافت، في بيان، أنها لم تستهدف الغواصة "مراعاة لسياسة السلام الباكستانية"، والتي تريد إسلام أباد بموجبها تخفيف حدة التوتر مع نيودلهي.

وذكر مسؤول في القوات البحرية أن الغواصة، ابتعدت بعد أن تلقت تحذيرا يوم الاثنين.

ولم يذكر المسؤول أي تفصيل، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث مع صحفيين.

وتصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب غارة جوية هندية على منطقة باكستانية بكشمير، قالت نيودلهي إنها كانت تأوي مسلحين نفذوا هجوم الرابع عشر من فبراير الماضي، الذي قتل فيه 40 جنديا هنديا.

وردت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق، مما ساهم في تبديد التوتر.

وأثار هذا التوتر مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين، اللتين خاضتا 3 حروب.

وتطالب نيودلهي وواشنطن والاتحاد الأوروبي باكستان بالتحرك بقوة ضد المجموعات المتطرفة على أراضيها.

ووعدت واشنطن بتقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في القبض على زعيم جماعة "الدعوة" المحظورة، حافظ سعيد، الذي يواصل أنشطته البحرية في باكستان، وينفي تورطه في اعتداءات بومباي، التي وقعت عام 2008 وخلفت 166 قتيلا.