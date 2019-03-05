ميقاتي عرض والنجاري الأوضاع في المنطقة

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري قبل ظهر اليوم في مكتبه وجرى عرض للعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة.

وقال السفير المصري بعد لقائه ميقاتي: تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي، وأنا حريص على اللقاء به بشكل منتظم، لأنه من القيادات السياسية التي تقدم رؤية سياسية مهمة ولها اسهام كبير في استقرار الساحة السياسية اللبنانية، وهذا أمر يهمنا، وهناك أيضا اهتمام من القاهرة بالتشاور الدائم مع دولته بشأن الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية بين بلدينا في المجال الاقتصادي، وايضا بشأن الوضع الاقليمي، وانا استفيد دائما من اللقاء معه لتطوير رؤيتنا على فهم ما يحصل .