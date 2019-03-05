كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجات عاصفة تضرب منارة على ارتفاع 30 قدم فى مالطا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت رياح تصل قوتها إلى 85 ميل في الساعة، فى جعل موجة ضخمة تصطدم بمنارة بعيدة على ارتفاع 30 قدم فى جزيرة مالطة.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" الفيديو الدرامي للاضطرابات البحرية القوية التي أحدثتها أسوأ عاصفة في مالطا منذ أكتوبر 1982.

وكانت الموجة الهائلة فوق منارة ريكاسولي كاسر الأمواج في فاليتا، وكان حجر الأساس الذي تجلس عليه المنارة يبدو وكأنه يتحمل وطأة الموجة، مع غرق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا في رذاذ المحيط، حيث اختفى البرج عن الرؤية لثانية واحدة بينما تنتقل العاصفة، إلاّ أنّ المنارة تواصل إطلاق الضوء الأحمر القاتم للمساعدة في عبور السفن.

وتم تشييد المبنى المعدني والحجري في عام 1908 ولا يزال قيد التشغيل- مما يمنح الضوء الذي يمكن رؤيته لمدة ستة أميال بحرية.

وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط الأسبوع الماضي إن الحكومة تقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن الطقس وستحاول الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.

ولم يصب أحد في العاصفة، على عكس عام 1982 عندما فقد أربعة أشخاص حياتهم.