كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: طهران تحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية ، الدكتور أنور قرقاش ، الحماسة المفرطة التي أبداها الممثل الإيراني في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد مؤخراً في أبو ظبي حول احتلالها لثلاث جزر إماراتية - طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى.

وفي سلسلة من التغريدات التي تم إرسالها يوم الإثنين ، قال الوزير الإماراتي إن إيران تحرج نفسها في كل محفل دولي من خلال دفاعها غير الشرعي عن احتلالها للجزر الثلاث في الخليج العربي.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور أنور قرقاش أن الإحتلال غير الشرعي للجزر الثلاث لا يضفي الشرعية على سيادة إيران ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالحل السلمي للقضية من خلال الحوار والتحكيم. وأضاف أن فرض الحقائق على الأرض من خلال القوة الكاملة ليس هو الطريق لحل المطالبات المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها.

وفي اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي ، دعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، إيران إلى وقف انتشار الفوضى في المنطقة. وقال الشيخ عبد الله "نؤكد مجددا مطالبنا لجارتنا إيران بمراجعة سياستها ووقف التدخل في شؤون الدول".

كما أيد عادل الجبير ، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي ، سيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث.