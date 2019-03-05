كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان الروسى: نخلق تهديدات للغرب لمنع الغزو الأمريكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الأركان الروسى فاليرى جيراسيموف، إنّه كان يتوجب على موسكو أن تخلق "تهديدًا يلحق أضراراً غير مقبولة" ضد أعدائها الغربيين لمنع الولايات المتحدة من مهاجمتها.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، اتهم الجنرال جيراسيموف، الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار روسيا من خلال دعم المظاهرات فى الشوارع والمعارضين سراً، ثم بعد ذلك تخطط لشن ضربات عسكرية ضد البنية التحتية الرئيسية.

وأدلى قائد الجيش الروسى بهذه التصريحات خلال خطابه السنوي عن الاستراتيجية أمام كبار ضباط الجيش في موسكو الأسبوع الماضي.

وقال جيراسيموف: "إن سياسة شركائنا الغربيين تجبرنا على الاستجابة للتهديد من خلال خلق تهديد لهم"، كما وصف الاستراتيجية الجديدة للبنتاجون الأمريكى، بأنها "حصان طروادة"، وقال إن واشنطن تستخدم 'إمكانية احتجاجات الطابور الخاميس، وهم على حد وصفه "الخونة والمتعاونين مع العدو" لزعزعة استقرار روسيا.

كما أضاف أنّ الخطوة التالية للولايات المتحدة ستكون القيام بضربات عسكرية متزامنة ضد "المرافق" الأكثر أهمية في روسيا.

وظهرت تفاصيل خطابه بعد يوم من تعليق الرئيس بوتين لمشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة النووية التي كانت إدارة ترامب قد قررت بالفعل الرحيل عنها.

وفي مرسوم، أوقف بوتين التزامات روسيا بموجب شروط معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى، وسيظل الإبقاء ساريًا 'إلى أن تنهي الولايات المتحدة انتهاكاتها للمعاهدة.