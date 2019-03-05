كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الصيني: نواجه تحديات اقتصادية كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر رئيس الوزراء الصيني، لي كيكيانغ اليوم الثلاثاء، بمواجهة بلاده تحديات كبرى على المستوى الاقتصادي، في الداخل، وفي الخارج.

وفي خطاب في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس الشعب الصيني، قال: "بالنظر إلى الوراء، نستطيع أن نرى أنه لم يكن سهلاً تحقيق ما حققناه"، مقراً بأن مزيج من المشاكل القديمة والجديدة والدورية والهيكلية نجم عنها تغييرات فيما كان يعتبر أداء اقتصاد مستقر بشكل عام.

وحسب لي، فإن بعض هذه التغييرات تسببت في مخاوف، ومن بين العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، مثل تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وتفاقم خطورة السياسة الحمائية وأحادية الجانب.

وأضاف "أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية تشهد تقلبات كبرى، فيما تتزايد عوامل الاضطراب بشكل واضح".

وتطرق إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الصين ستواصل الدفع بالمفاوضات، مجدداً التزامه بالتعاون المشترك.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار رئيس الوزراء الصيني إلى ضغط أكبر بسبب تراجع النمو الاقتصادي، وتباطؤ في نمو الاستهلاك ونقص في النشاط لزيادة الاستثمارات الفعالة، وأثناء خطابه، كشف أن الصين تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 6 و6.5%.