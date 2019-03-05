كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ألماني: قبرص شريك له قيمة في مشروع الدفاع الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، بأن بلادها تتطلع إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع قبرص، التي وصفتها بأنها شريك ذو قيمة في استراتيجية الدفاع للاتحاد الأوروبي، بسبب موقعها ومنشآتها العسكرية.

وقالت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع نظيرها القبرصي، سافاس أنجيليديس، إن ألمانيا ستكثف التعاون مع قبرص في مجال النقل والإمداد والتنقل العسكري ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للاستثمار العسكري وتطوير المشاريع.

وحسب صحيفة "فوكس نيوز"، أضافت "ليين"، أن قبرص لديها "نقطة بيع فريدة في كل من قدراتها الدفاعية وكذلك موقعها الجيوستراتيجي الفريد".

وأوضحت، أن ألمانيا وجميع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى التمسك بسيادة القانون أمرًا ضروريًا للسلام والاستقرار الإقليميين.