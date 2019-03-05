كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قريشي": باكستان تحبط هجوما صاروخيا موجه من الهند وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن يقظة الجيش أحبطت هجومًا محتملًا بالصواريخ من الهند في خمسة مواقع داخل البلاد.

وحسب صحيفة "ديلي تايمز"، قال "قريشي" لقناة تلفزيونية خاصة: "كانت القوات المسلحة في حالة تأهب.. تم تأكيد استخباراتنا. لعبت الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية دورًا في وقف الهجوم. كانت القيادة المدنية والعسكرية على اتصال أيضًا حول الأمر".

وأضاف وزير الخارجية، أن باكستان تدرك تمامًا العلاقات بين الهند وإسرائيل، التي زُعم أنها مدرجة في خطة نيودلهي المعلنة لضرب باكستان من قاعدتها الجوية في ولاية راجستان الهندية، مشيرًا إلى أنهم على اتصال منذ فترة طويلة ويتبادلان تقارير الاستخبارات بانتظام مع بعضها البعض.

ولم تعلق الهند ولا إسرائيل على الادعاءات حتى الآن.

وتأتي تصريحاته، بعد وقت قصير، من قول صحيفة "داون" الباكستانية البارزة الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصدرًا حكوميًا رفيع المستوى قال، الاثنين، إن الهند تآمرت "لهجوم خطير" من قاعدة راجستان الجوية على باكستان بمساعدة إسرائيل.