كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة إيرانية محملة بأطنان من سلعة مهمة تتعرض لحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت سفينة إيرانية لحادث في منطقة أستراخان جنوبي روسيا في قناة "فولغا" ببحر قزوين.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن وزارة الطوارئ في أستراخان، أن السفينة كانت محملة بـ4900 طن من القمح، أحد السلع المهمة، وتعرضت للارتطام بحاجز في منطقة أستراخان.

وأكدت الوزارة أن السفينة "سبانو" لم تصب بأي أضرار مادية وكذلك طاقمها المكون من 14 فردا.

كما تبحر السفينة حاليا في مسار أستراخان باتجاه ميناء أميرآباد شمالي إيران.