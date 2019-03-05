دوري الأبطال – ثنائي “الأسود” في موعد تاريخي أمام ريال مدريد وحكيمي يسعى لتحقيق “الريمونتادا”

يخوض ثلاثي “أسود الأطلس”، حكيم زياش، نصير المزراوي، وأشرف حكيمي، اليوم الثلاثاء، آخر فرصة لهم من أجل مواصلة مشوار منافسات دوري أبطال أروبا، عندما يخوضوا إياب دور الثمن النهائي، رفقة فريقهما أجاكس أمستردام (زياش والمزراوي)، وبروسيا دورتموند الألماني ( أشرف حكيمي)، في ظل النتائج السلبية التي حصدوها في مباراة الذهاب.

حكيم زياش، الذي وقع هدف فريقه الوحيد في مباراة الذهاب، والتي انتهت بانتصار ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، تعقد عليه جماهير فريقه آمالا كبيرة، من أجل تكرارها في “البيرنابيو”، لكن هذه المرة بالفوز بهدفين اثنين، تضمن للأجاكس بطاقة العبور لدور ربع النهائي، وتأهل تاريخي على حساب حامل اللقب.

زملاء نصير المزراوي، يعلمون جيدا أنهم ينازلون العملاق الملكي، حامل اللقب، وأكثر الأندية الأروبية تتويجا بهذه البطولة، غير أنهما يرغبان في استغلال المرحلة الصعبة التي يمر منها الفريق، بعد هزيمته في مباراتين متتاليتين، أمام غريمه التقليدي برشلونة، بالإضافة إلى تراجه حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني الممتاز، ناهيك عن غياب نجمه الأول، وقائده سيرجيو راموس.

وستقام هذه المباراة، على الساعة التاسعة بالتوقيت المغربي وستنقل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 1.

ومن إسبانيا إلى ألمانيا، وبالضبط بملعب “سيغنال إدونا بارك” المعقل التاريخي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، والذي سيحتضن واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، بين دورتموند وتوتنهام الإنجليزي، وقوة هذه المواجهة لا تتجسد فقط في قيمة الفريقين ووزنهما في خارط الكرة الأروبي، بل بحكم نتيجة مباراة الذهاب.

فزملاء الدوري المغربي أشرف حكيمي، انهزموا في مباراة الذهاب في ملعب “ويمبلي” بثلاثية نظيفة، وسيكونوا مطالبين بالتدارك في هذه المباراة، وتحقيق “ريمونتادا” ستتصدر، إن تحققت، كل العناوين الأروبية.

وسيكون الضغط مسلطا بشكل كبير على حكيمي، الذي بصم على واحدة من أسوء مبارياته في لقاء الذهاب بملعب “ويمبلي” وتم تحميله مسؤولية هذفين، فنجم المنتخب المغربي، مشبع بثقافة دوري الأبطال من فريقه السابق ريال مدريد، ولن يرضى بالخروج من هذا الدور.

هذه المباراة المثيرة ستقام أيضا على الساعة التاسعة بالتوقيت المغرب، وستنقل على قناة beIN SPORTS HD 2.