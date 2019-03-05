أفعى تلدغ راعي غنم في أزيلال.. دخل في غيبوبة ثم فارق الحياة

تعرض مواطن من نواحي إقليم أزيلال، كان يرعى غنمه، عشية أمس الاثنين، للدغة أفعى سامة أنهت حياته.
وأفادت مصادر لـ”اليوم 24″ أن الهالك من مواليد 1958 من دوار تيفيرت نيوراغن أيت أوقبلي، تعرض، أمس، للدغة أفعى، بينما كان يرعى غنمه، ودخل على إثرها في حالة غيبوبة، ثم سرعان ما فارق الحياة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك نقل لحظة الحادث عبر سيارة إسعاف تابعة للمركز الصحي المحلي في أوقبلي صوب تاكلفت، ومنها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
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