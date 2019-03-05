يستعد الفنان عبد الحفيظ الدوزي لإصدار فيديو كليب جديد، شوق الجمهور له بفيديو تروجي، شاركه، أمس الاثنين، على قناته في “يوتيوب”.
الدوزي تعامل في عمله الجديد، كالمعتاد، مع الفنان جلال، وحضرا له من الديار البلجيكية، فيما صور الكليب في تركيا، ودولتين أوربيتين أخريتين.
ويظهر الفيديو الترويجي للكليب لجوء الدوزي إلى الإثارة، والتشويق، حيث بعض المشاهد تشبه تلك المستعملة في السينما الأمريكية، التي تعتمد على “الأكشن”.
وتعتبر أغنية الدوزي ثاني أعماله رفقة شركة “مزيكا”، التي تعاقد معها السنة الماضية، وأطلق تحت رعايتها أغنية “آمر”، التي حققت نجاحا يستحق الذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي يعلن بداية إنتاجاته الفنية في 2019 بكليب يشبه الأفلام الأمريكية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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