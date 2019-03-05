راتب بايل وشروطه يصعبان مهمة عودته للدوري الإنجليزي

5بالرغم من كون الدوري الإنجليزي الممتاز، يعتبر هو الوجهة الأكثر ترشحا لاستقبال النجم الويلزي غاريث بايل، هذا الصيف، قادما من ريال مدريد الإسباني، إلا أن مشاكل وتفاصيل مادية قد تحول دون ذلل.

فحسب صحيف ” ذا الصن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن الأندية الإنجليزية غير قادرة على تسديد الراتب الأسبوعي الضخم الذي يتقاضاه بايل مع ريال مدريد، والمتجسد في 650 ألف جنيه إستريلي، وهو رقم ثقيل جدا وصعب على الأندية الإنجليزية.

وبالإضافة إلى الراتب، فإن أندية “البريمرليغ” غير قادرة تماما على تسديد قيمة الصفقة المرتقبة، والمتمثل في 150 مليون دولار.

هذا الأمر، أكده أيضا وكيل أعمال اللاعب الويلزي، الذي سبق له وأن جاور نادي توتنهام هوتسبورز الإنجليزي، والذي أكد بأن لاعه يرغب فعلا في العودة إلى “البريمرليغ” غير أن عدد من هذه الأندية غير قادرة على تسديد والاستجابة لمتطلباته.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أكدت بأن أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام، ترغب فعلا في انتداب اللاعب هذا الصيف، بعد أن اقترب من مغادرة “الملكي”.