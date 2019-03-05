مكتب الصرف: انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ30.4 % مطلع 2019

بعدما عرفت نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا مع نهاية السنة الماضية، سجل مكتب الصرف، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، بنسبة 30.4 في المائة، مطلع عام 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.56 مليار درهم، خلال يناير 2019، مقابل 2.53 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغت واردات المغرب من الخارج 43.24 مليار درهم، خلال يناير الماضي، مسجلة ارتفاعا بـ3.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 41.60 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الصادرات ما مجموعه 34.37 مليار درهم حتى، متم يناير الماضي، بارتفاع قدره 0.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 34.21 مليار درهم.
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