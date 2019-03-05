صورة “الرضيع العنيد” تشعل موقع التواصل الاجتماعي

انتشرت، أخيرا، في مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف دول العالم، صورة رضيع حديث الولادة، ممسك بشدة بوزرة الطبيب، الذي أشرف على عملية ولادته.
وكشفت صحيفة “ميرور”، أن مستشفى “فوونغ شو” في فيتنام نشر الصورة، التي التقطت، في فبراير الماضي، مباشرة بعد الولادة، إذ كان الرضيع لايزال عاريا.
وأثارت صورة الرضيع، وهو ممسكا وزرة الطبيب قبل مغادرته للغرفة، الانتباه، وعبر معلقون عن ذهولهم من هذا التصرف.
ولم يتم نشر معلومات عن الرضيع احتراما لخصوصيته، إلا أن صورته انتشرت على نحو كبير، ولقب بـ”الرضيع العنيد”.
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