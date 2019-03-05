إصابة في الرجل لم تمنع والدة لمجرد من تقديم واجب العزاء في موهوب

ظهرت الفنانة نزهة الركراكي، في عزاء زميلها الراحل عزيز موهوب، أمس الاثنين، بإصابة في رجلها، حاولت التفادي الحديث عنها.
وظهرت والدة الفنان سعد لمجرد، بمعدات طبية في قدمها بشكل يبين أنها تعاني من إصابة، واكتفت في حديثها لـ”اليوم 24″ بالقول إنها ليست كسر، وتفضل عدم الخوض في الأسباب التي تعتبرها شخصية.
ولم تمنع الإصابة نزهة الركراكي من تقديم واجب العزاء في زميلها في فرقة المسرح الوطني، حيث عبرت عن حزنها الشديد لفراقه.
وتعتبر عائلة نزهة الركراكي مقربة من الفنان الراحل، ويظهر ذلك جليا في حضور زوجها الفنان بشير عبدو لمراسيم الدفن، إضافة إلى حرص سعد لمجرد على الترحم على روح الراحل في منشور على “إنستغرام”.
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