الفتيت يهاجم إيران ويتهمها بتأجيج الفتن والتناحر: طموحها الهيمنة والتمدد بوسائل مقيتة

بعدما قاربت العلاقات المغربية الإيرانية أن تكمل سنة من القطيعة، عاد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت إلى مهاجمة إيران، واتهامها بتأجيج الفتن الطائفية، والتناحر في المنطقة.

وأوضح الفتيت، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب، مطلع الأسبوع الجاري، في تونس العاصمة، أن طموح إيران لا يقتصر على منطقة عربية معينة، بل هو طموح في الهيمنة، والتمدد في جميع أرجاء الوطن العربي بوسائل مقيتة، تعمل من خلالها على زرع الفوضى، والفتنة، وتبني سياسة التخريب، وتقديم الدعم المالي، والعسكري لأعمال العنف، والإرهاب.

وأضاف الفتيت أن المملكة المغربية شكلت هدفا لهذا المسعى الخبيث، الهادف إلى تهديد الأمن الوطني، وترويع المواطنين المغاربة، من خلال تقديم كل المساعدات لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، من أجل تكوين قيادة عسكرية، وتأمين التدريب على الحرب، وتوفير الأسلحة.

وأكد الفتيت على الرد المغربي الحازم على التهديدات الإيرانية، والذي وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، على اعتبار أن أمن الوطن، ووحدته خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحول التساهل بشأنهما، مضيفا أن مثل هذه التصرفات الماسة بأمن الدول، والمؤسسات، تعتبر تربة خصبة لتفاقم الظاهرة الإرهابية.

يذكر أن المغرب كان قد أعلن، في فاتح ماي من العام الماضي، عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، واتهمها بدعم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عبر تسهيل تواصلها مع حزب الله اللبناني، وتقديم السلاح والتكوين للانفصاليين.