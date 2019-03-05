دي يونغ: برشلونة طالبني بإقصاء الريال من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن لاعب أياكس أمستردام الهولندي، فرينكي دي يونغ، قوله إن "إدارة برشلونة طالبته بضرورة إقصاء ريال مدريد من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا". وذكر دي يونغ خلال تصريحاته لصحيفة "دي تليغراف" الهولندية "برشلونة أثناء توقيع العقد طالبوني بإقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال". وأضاف "شاهدت الكلاسيكو السبت الماضي في المنزل، لكن ليس لتحليل ريال مدريد، ولكن كمتابع على الأريكة". وتابع "إذا أطحنا بريال مدريد من دوري الأبطال سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله، ونضع اسم أياكس على الخريطة". واختتم "يجب أن نلعب بشكل هجومي، ونضغط ونلعب بجماعية، ولدينا ما يكفي من الجودة لنفاجئ الجميع هنا". تجدر الإشارة إلى أن دي يونغ وقع عقود انتقاله لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل، وسيخوض مساء اليوم، الثلاثاء، أياكس لقاء إياب ثمن النهائي ضد ريال مدريد، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد الخسارة ذهابا بالنتيجة 2-1.

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