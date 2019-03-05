للمرة الثالثة هذا الموسم: إدارة أبناء سخنين تقيل المدرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة اتحاد أبناء سخنين بإقالة مدرب الفريق، جورجي دراسيليا، في أعقاب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق والتي كان آخرها الخسارة أمام مكابي حيفا بالنتيجة 1-2.

وكان إدارة الفريق السخنيني قد تعاقدت مع دراسيليا والاستفادة من خبرته من أجل تحقيق البقاء في الدرجة العليا لموسم آخر.

ويعتبر دراسيليا المدرب الثالث الذي يتم إقالته من تدريب اتحاد أبناء سخنين منذ بداية الموسم، حيث سبقه كل من المدربين بيني بن زاكين وعمير تورجمان.

وتخيم حالة من خيبة الأمل بين أوساط الجماهير بسبب تراجع أداء الفريق هذا الموسم، وهناك من طالب الإدارة بتقديم استقالتها وتحميلها مسؤولية الوضعية السيئة للفريق.

ويعاني الفريق السخنيني من وضعية سيئة هذا الموسم وهو يواجه خطر الهبوط إلى مصاف الدرجة الممتازة.

وسيختتم اتحاد أبناء سخنين مبارياته بالمرحلة الثانية للدوري بمواجهة هبوعيل بئر السبع على ملعبه "الدوحة"، يوم الأحد المقبل.

هذا، ويتذيل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا ترتيب لائحة الدوري برصيد 20 نقطة وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء.