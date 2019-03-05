وفد أمني مصري يصل قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل وفد أمني مصري، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، لإجراء محادثات مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وعلم أن وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون (إيريز) شمالي القطاع.
ونقلت "الأناضول" عن مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "وفدا أمنيا، رفيع المستوى، من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل غزه بعد ظهر اليوم".
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
يشار إلى أن الوفد المصري يقوم، منذ شهور، بزيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة بغزة.
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