"رايتس ووتش": مصر احتفلت بأوسكار مالك رغم معاداتها المثلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الدّوليّة السلطات المصريّة لاحتفائها بالممثّل الأميركي المصريّ الأصل، رامي مالك، لفوزه بجائزة "أوسكار" كأفضل ممثّل عن فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي أدّى فيه شخصيّة مغني الروك المثليّ الجنس، فريدي ميركوري، قائد فرقة الروك "كوين"، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المصريّة نفسُها المثليّين وتضطهدهم.

وقالت المنظّمة في بيان لها نشرته اليوم، الثلاثاء، إنّ السلطات المصرية "تحمست لادعاء أي صلة بالممثل المصري الأمريكي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل الأسبوع الماضي، حتى أن وزارة الهجرة المصرية نشرت في تويتر اقتباسا من خطاب قبول الأوسكار الذي ألقاه مالك"، مضيفةً أنّ "إذا كانت الحكومة المصرية والمدافعين عنها يريدون حصة من فوز مالك، فعليهم أن يرقوا للاعتراف بالحقائق أولًا".

وأشار بيان المنظمة إلى أنّ الفيلم "لم يعُرض في دور العرض بمصر إلا بعد اقتطاع عدة مشاهد منه، كما قال مصدران في القاهرة لهيومن رايتس ووتش"، مؤكّدةً أنّ ميركوري لو عاش "في مصر اليوم لاتهمته السلطات في إطار مكافحة الفسق والفجور في مصر، كما فعلت مع 76 شخصًا العام الماضي".

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.