انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إطلاقه حملة ضد السيسي.. اختفاء أشقاء الإعلامي معتز مطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:28 مساءً - كشف الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، عن اختفاء اثنين من أشقائه وزوجتيهما وأربعة من أبنائهما في القاهرة، بعد يوم من اقتحام منزل والدته وتفتيشه، وذلك رداً على الحملة التي أطلقها عبر موقع "تويتر" باسم "اطمن أنت مش لوحدك"، المناهضة للنظام.

وكتب مطر الذي يُقيم في تركيا ويقدّم برنامجاً على فضائية "الشرق" المعارضة، عبر حسابه في "تويتر: "بعد ما حدث مع أمي بالأمس، اختفاء اثنين من أشقائي بزوجاتهم و4 من أطفالهم بعد خروجهم من النادي الأهلي المصري فرع مدينة نصر منذ أقل من ساعة".

وقال في تغريدة أخرى: "ذهب الأمن الوطني- بجيش جرار- فجر أمس إلى منزل والدتي (66 سنة) وقلبوا البيت رأساً على عقب، وتجاوزوا وفجروا، ثم ذهب الجيش الجرار إلى منازل إخوتي، كما تفعل العصابات تماماً، ولهم أقول تجبّروا ما شئتم فلن نتراجع قيد أنملة. قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان".

وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، دعوات للخروج في الشوارع للمطالبة برحيل السيسي، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، خاصة مع تكرار حوادث القطارات، والتي كان آخرها حريق محطة مصر، الذي أودى بحياة العشرات حرقاً، الأسبوع الماضي.

وكانت منظمة "لجنة العدالة" الحقوقية الدولية، ومقرّها جنيف، أكدت في سبتمبر الماضي، أن التقرير السنوي الصادر عن الفريق الأممي المعنيّ بحالات الاختفاء القسري وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين.