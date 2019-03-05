جريمة بشعة.. مغربية تنتقم من شريكها بالسم وتُقطع جثته بمنشار!

اعتقلت المصالح الأمنية الإيطالية، أمس الاثنين، مغربية لتورطها في جريمة قتل شريكها، الحامل للجنسية المغربية، أيضا، بعدما عمدت إلى تسميمه بخليط من الأدوية المضادة للاكتئاب، والكحول.
وارتكبت المرأة البالغة من العمر جريمتها البشعة، في يناير الماضي، داخل شقة على مستوى حي “Dino Galli” في روما، حيث تم العثور على جثة الرجل، البالغ من العمر 34 سنة، ملفوفة في أكياس بلاستيكية، وممزقة بطريقة بشعة باستخدام منشار، لكنها لم تتمكن من تقطيع الجثة، وتركتها مشوهة فوق الكنبة.
وحسب ما نقلته الصحافة الإيطالية، التي وصفت الجريمة بالمرعبة، أن المغربية غادرت إيطاليا صوب المغرب، هربا من الجريمة، ثم عادت إليها، حيث تم اعتقالها مباشرة، من أجل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة إخفاء الجثة.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها الجهات المختصة، أن الجريمة وقعت بعد صراع بينهما، انتهى بجريمة القتل، وحاولت المرأة طلب مساعدة أحد معارفها لإخفاء الجثة، مقابل مبلغ مالي.
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