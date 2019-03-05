النقابة المقربة من الـPJD تدعم الاحتجاجات على “الفساد المستشري” بوزارة أخنوش

بعدما أعلنت الهيأة الوطنية للتقنيين في المغرب، برنامجا نضاليا للاحتجاج على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، خرجت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، لإعلان دعمها للاحتجاجات، والدعوة إلى جبهة نقابية مشتركة.

وتحدثت النقابة المحسوبة على الـ”بجيدي” عن “استمرار تحدي الوزير لمقتضيات الدستور، سيما الفصل 08 منه”، ودعت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى فتح حوار بناء، ومثمر مع النقابة، تجاوزا للاحتقان.

وشددت النقابة ذاتها، في بيان لها، على أن “الانتقام منها بسبب نضالها المتميز بفضح الفساد المستشري في القطاع الفلاحي لن يحد من نشاطها، الذي أضحى مشوشا رئيسا على أجندته (الوزير) السياسية المعلومة”.

وقررت النقابة المذكورة المشاركة في الإضرابات الوطنية، ليومي الأربعاء، والخميس المقبلين، وأيضا ليومي الأربعاء، والخميس 20 و21 مارس الجاري.

واعتبرت النقابة أن “فئة التقنيين، والتقنيات طالها حيف، وظلم، بالنظر إلى التضحيات الجسام، التي ما فتئوا يقدمونها، سواء في القطاع العام، أو الخاص، لأجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر، وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالبها، ولامبالاة الوزارة الوصية على القطاع”.