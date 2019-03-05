البنزرتي يؤكد: الوداد لم يحسم درع البطولة وهذه تعليماتي للاعبين

طالب فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، لاعبيه بالتركيز خلال المباريات المقبلة، خصوصا وأن المجموعة أصبحت تقترب بشكل كبير من اللقب الـ 20 في تاريخ النادي، بعد نتيجة الفوز المحققة أمام المغرب التطواني، برسم الأسبوع 21 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وأوضح المدرب التونسي، بأن النادي لم يحسم بعد الدرع بشكل رسمي، لذا فاللاعبون مطالبون بمواصلة الاشتغال والتركيز بكل مباراة يخوضنها، بعيداً عن التراخي أو الغرور.

البنزرتي تحدث أيضاً عن الكابوس الذي يلاحق مجموعته، ويتعلق الأمر حسبه بضغط المباريات، خصوصا وأن الفريق ينافس على الواجهتين المحلية والقارية، عبر بوابة دوري أبطال إفريقيا، مشدداً بأن الطاقم التقني والطبي يقوم بعمل كبير لتأهيل اللاعبين لكل لقاء، والتقليل من حدة العياء والإجهاد العضلي الذي يمكنه أن يلاحقهم.

يشار، إلى أن الوداد يواصل تصدر ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 48 نقطة، متبوعاً بإتحاد طنجة الذي يملك 30 نقطة برصيده، ثم فريق يوسفية برشيد 29 نقطة، ورابعاً الرجاء الرياضي بـ 28 نقطة.