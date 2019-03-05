للسنة السابعة على التوالي.. إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب

حافظت إسبانيا على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب في عام 2018، سواء من حيث الصادرات، أو الواردات، وذلك للسنة السابعة على التوالي.

وحسب بيانات لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي (أوروسات)، فإن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت، خلال عام 2018، لتصل إلى 8221 مليون أورو، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 5 ر 2 في المائة مقارنة مع عام 2017، وهو ما جعلها تسجل رقما قياسيا جديدا.

وأوضح المصدر نفسه أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب تضاعفت خلال السنوات السبع الماضية لتنتقل من 4130 مليون أورو عام 2011 إلى 8221 مليون أورو، خلال عام 2018.

وأضاف أن المغرب كان خلال عام 2018 هو الوجهة التاسعة على مستوى العالم للسلع الإسبانية، والثانية خارج الاتحاد الأوربي وراء الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب تمثل نسبة 9 ر 2 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا تجاه مختلف بلدان العالم.