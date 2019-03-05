نحف: إلقاء قنبلة صوتية على منزل رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إلقاء قنبلة صوتية على منزل رئيس مجلس نحف المحلي، عبد الباسط قيس، فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلن مجلس نحف المحلي عن شجبه واستنكاره الشديدين في أعقاب الاعتداء على منزل رئيس المجلس.

وجاء في بيان للمجلس المحلي: "هذا اعتداء خطير ونعتبره اعتداء على كافة أعضاء السلطة المحلية وأهالي البلدة".

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وأضاف: "كما نطالب الشرطة بالتحقيق الجدي والمكثف من أجل الوصول إلى الجناة واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، إذ نطالب الشرطة أيضا بوضع حد لآفة العنف المتفشية في البلدة".

هذا، وشهدت بلدة نحف في الفترة الأخيرة تصاعدا في العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.