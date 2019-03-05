يافا: تمديد اعتقال المشتبهين بجريمة قتل سمر خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة في ريشون لتسيون اليوم، الثلاثاء، فترة اعتقال المشتبهين بالتورط في جريمة قتل سمر خطيب (33 عاما) من مدينة يافا، والدة ثلاثة أطفال، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها في مدينة يافا بتاريخ 28.5.2018.

وبموجب قرار المحكمة، جرى تمديد اعتقال المشتبهين لغاية يوم بعد غد الخميس.

يذكر أن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية 17.03.2019 وذلك على أي من تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.

كما يشار إلى أن جريمة القتل اقترفت بتاريخ 28.5.2018، في الوقت الذي تواجدت فيه الضحية داخل سيارة في منطقة قريبة من مفرق "عين هكوري" في شارع 4313. كما أسفرت الجريمة آنذاك عن إصابة شابة (23 عاما) كانت برفقة الفقيدة بجروح وصفت بأنها حرجة.