هدم منزلين في قرية الكعبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلي محمد خليل كعبية وفادي رشيد كعبية في قرية الكعبية، بحجة البناء غير المرخص اليوم، الثلاثاء. وطوقت قوات الشرطة المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم هدمت الجرافات والآليات المنزلين.

وساد الغضب والاستنكار القرية إثر هدم المنزلين ومواصلة هدم المنازل وتشريد أصحابها العرب رغم أحوال الطقس العاصفة، وتركهم في العراء.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتشريد بكثافة وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

يشار إلى أن السلطات هدمت منازل وأرغمت بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في اللد والرملة وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط وغيرها.