انت الان تتابع تفاصيل خبر العطية يبحث مع رئيس الأركان البريطاني التعاون العسكري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:48 مساءً - التقى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، رئيسَ الأركان البريطاني نيكولاس كارتر، في العاصمة الدوحة، بمشاركة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

وبحث العطية وكارتر، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية، أمس الاثنين، العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة للبلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكانت بريطانيا وافقت، في مارس 2018، على تزويد قطر بـ24 طائرة "تايفون" من نوع "9 هوك"، وسوف يضم السرب أفراداً قطريين من الطيارين والطاقم الأرضي، اعتباراً من عام 2019.

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وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي، الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع البريطانية بمبنى حرس الخيالة الملكي في العاصمة لندن؛ بمناسبة الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في ديسمبر 2017، بشأن تأسيس سرب عمليات مشترك لحماية الأجواء المتبادلة.

وأجرت قطر وبريطانيا، خلال العام الماضي، 4 تمارين عسكرية في مختلف المجالات البحرية والجوية والبرية.

وكان آخر هذه التدريبات في 30 نوفمبر الماضي، من خلال التمرين العسكري الجوي "إيبك سكاي"، الذي أُقيم مع سلاح الجو الملكي البريطاني، بقاعدة العديد الجوية في الدوحة.