انت الان تتابع تفاصيل خبر بتهمة "الصفير".. النيابة المصرية تجدد حبس معتقلين 15 يوماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:48 مساءً - قرّرت نيابة أمن الدولة المصرية تجديد حبس 15 شاباً مصرياً؛ بدعوى إطلاقهم "التصفير" من شُرف منازلهم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والحياتية التي يعيشها المصريون.

ووجّهت النيابة العامة المصرية، وفق ما نشرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، تهماً للشباب المعتقلين تتعلق بالاشتراك مع جماعة "إرهابية" وترويج أفكارها.

وبيّنت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التي تضم محامين باحثين، أن النيابية جددت حبس الشباب 15 يوماً على ذمة التحقيق.

Advertisements

وكان المصريون أطلقوا حملة للتصفير وقرع الأواني؛ احتجاجاً على الأوضاع المحلية التي تعيشها مصر، خاصة بعد كارثة حادث محطة مصر، التي راح ضحيتها 25 موطناً نتيجة تهالك السكك الحديدية في مصر، وعدم قيام الدولة بمسؤوليتها في إصلاحها.

وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، عدداً من الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعوة للتظاهر في الميادين العامة.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت مؤخراً، أن الحكومة المصرية حوّلت البلاد إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين، حيث فاق السوء في حالة حقوق الإنسان أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك.