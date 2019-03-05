تعرفي علي أغرب الوظائف حول العالم .. الثانية ستصدمك!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - من منّا لا يطمح في العثور على وظيفة غير مملة وجديدة، وخاصة بعد أن أعلنت إحدى الشركات عن فتح باب التوظيف لوظيفة الأحلام وهي "متذوق شيكولاتة"، وفيما يلي سنعرض لكم بعض من أغرب الوظائف في العالم التي تم رصدها مؤخرا:

- مدفئ السرير:

تعتمد بعض الفنادق على توظيف أشخاص ليقوموا بتدفئة السرير في الفنادق قبل وصول النزلاء، ويصل الراتب إلى حوالي 24 ألف دولار سنويا.

- الشخص الذي يحلب الثعابين:

يستخدم حليب الثعابين في العديد من الصناعات الطبية، وبالرغم من خطورة الهذه المهنة، إلا أنه هناك من يعمل بها ويقوم بحلب التعابين.

- متذوق الشيكولاتة:

أعلنت الشركة التي تمتلك علامات "كادبوري" و"ميلكا" و"أوريو"، عن فتح باب التقدم لوظيفة "متذوق شيكولاتة"، على أن يكون المتقدم مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم، والمقابل 11 دولار في الساعة الواحدة.

- جامع الدود:

قد تبدو مهنة مقززة، ولكن هناك أشخاص يقوموا بها من أجل هواة الصيد، فهم يستخدمونها لاصطياد الأسماك.

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- مختبر الزحاليق المائية:

يقوم صاحب هذه المهمة المرحة باختبار منسوب المياه في الزحاليق قبل إتاحة إستخدامها للجمهور، وقد تبدو للبعض أنها مهنة ظريفة لكنها صعبة وممكن أن تكون خطرة في بعض الأوقات، فمن الممكن أن يكون منسوب المياه قليل فيسبب التهاب في الجلد بسبب الإحتكاك.

- متذوق طعام الحيوانات الأليفة:

اذا كنت تملكي حيوان أليف، فأنتي بالطبع أثارك الفضول يوما ما لتذوق طعامهم المجفف، ولكن عليكي أن تعلمي أن هناك شخص ما يقوم بهذه المهنة ويتذوق أغذية الحيوانات الأليفة ليقوم بتقييم النكهة ومعرفة مدي جودة الطعام.

- الوقوف في الطوابير:

يقوم شخص ما بالوقوف بدلا عنك في الطوابير لحجز مكان عنك لدفع رسوم معينة أو الحصول على منتج معين، قد تبدو لكي مهنة سهلة ولكنها متعبة للغاية.

- معالج نفسي للقطط والكلاب:

من قال أن الإنسان وحده هو الذي لديه نفسية وتتأثر فقط، فللقطط والكلاب نفسية أيضا وتتأثر وتحتاج لمعالج نفسي، وليس على من يرغب الإلتحاق بهذه الوظيفة أن يكون دكتور بيطري، أو لديه شهادة علمية، عليه فقط أن يكون لديه القدرة على أن يتفهم نفسية الحيوانات، ويصل دخل المعالج النفسي إلى 35 ألف دولار سنويا.