الإمارات وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك

التقى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتى، اليوم /الثلاثاء/، الفريق أول نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطانى. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء استعرض علاقات التعاون المتميزة بين الإمارات وبريطانيا، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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