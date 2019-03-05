السبت المقبل.. زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو لتنظيم مسيرة احتجاجية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية جديدة يوم السبت المقبل، لزيادة الضغط على نيكولاس مادورو لتقديم استقالته كرئيس لفنزويلا.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، أن جويدو قال - في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة كراكا - "إنه يتعين على كل أفراد الشعب النزول إلى الشوارع ومواصلة النضال ضد حكومة مادورو".
يذكر أن الولايات المتحدة ونحو 50 دولة أخرى كانت قد اعترفت بجويدو بوصفه الرئيس الشرعي لفنزويلا، فيما يقول مادورو إنه المستهدف من وراء "مخطط الانقلاب" الذي تدعمه الولايات المتحدة.
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