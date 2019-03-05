شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان" تلتقى سفيرى موريتانيا وتونس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، ودادى ولد سيدى هيبه، سفير دولة موريتانيا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير التونسى بالقاهرة نجيب المنيف.

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ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيرة الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.