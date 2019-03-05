"مصر تغرق في شبر ميه"..ساعات من الطقس السيئ.. تعطل قطارالجيزة وإنهيار عقار وحوادث طرق

كتب:أحمد أبوعقيل

ضربت موجة من الطقس السيئ، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المحافظات، تسببت في تعطيل حركة القطارات ومترو الأنفاق ووقوع عدد من الحوادث أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات.

سقوط عقار

شهد حي العرب بمحافظة بورسعيد، انهيار جزئي لعقار بجوار مسجد التوفيقي، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

استيقظ أهالي المنطقة المجاورة للمسجد التوفيقي على أصوات سقوط بعض الأجزاء الخرسانية من أحد العقارات، ما أدى إلى حدوث تلفيات في محلات وأكشاك أسفل العقار، دون وقوع أي إصابات.

وتم إخطار الإدارة الهندسية بحي العرب للتوجه إلي العقار لإعداد تقرير بالواقعة ولتحديد مدى صلاحية العقار وحاجته للإخلاء من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

شبكة الصرف بالأسكندرية تعاني

ضربت العواصف والأمطار سواحل الإسكندرية، يصاحبها رعد وبرق ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي والجهات المعنية لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات محدودة للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعانى من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بنحو 95 سيارة "النافوري" وبدالات وفرق طوارئ بجميع أنحاء المحافظة، بدءا من مساء أمس، لشفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي عند وجود أي تراكمات المياه.

ومن جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية حتى الآن.

يذكر أن موجة الطقس السيئ تأتي قبل 4 أيام من بدء "نوة الحسوم" والتي من المقرر أن تستمر 7 أيام ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار.

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شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الساعات الأولى من صباح موجة من الأمطار المتوسطة، تزايدت قوتها على المناطق الشمالية والمدن الساحلية من الإقليم.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد، وانعقاد غرفة عمليات وطوارئ المحافظة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى، ومتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.

إغلاق محطة الجيزة

​تسببت الأمطار في إغراق محطة قطارات الجيزة، صباح اليوم عقب موجة من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح الشديدة.

حادث الطريق الزراعي

توقفت حركة المرور على الطريق الزراعي "مصر- الإسكندرية" في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة بسبب انقلاب "تريلة" بعرض الطريق في ميت حلفا مركز قليوب بسبب السرعة الجنونية والأمطار.

وحذرت اﻹدارة العامة للمرور، من الرعونة والسرعات العالية أثناء قيادة السيارات بعد سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية فى القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات منعا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد نبيل عدلي مدير المرور، بتوقف الطريق الزراعي نتيجة انقلاب سيارة نقل.

توقف مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، بعد توقف الحركة فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، لمدة نصف ساعة، نتيجة حدوث شورت كهربائى فى منطقة التشغيل التجريبى بين المحطتين.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل، حيث تم التعامل الفورى معه، والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفنى، واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو، أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام، لافتا إلى أن هذا العطل العارض، حدث بسبب سوء الأحوال الجوية.