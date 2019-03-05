مقتل مسلحين إثنين في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بكشمير

أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية بمقتل مسلحين إثنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن في مدينة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنها بدأت عندما وردت للشرطة معلومات تفيد بوجود مسلحين مختبئين في أحد المنازل ببلدة "ترال". وأضافت القناة الهندية أنه تم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بلدة "ترال".
كان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.
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