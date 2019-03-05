العدل الأميركية: استقالة وزير العدل الأميركي بالنيابة ماثيو ويتيكر

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن ترك القائم بأعمال وزير العدل، ماثيو ويتيكر، منصبه. واستبدل ويتيكر في الشهر الماضي بعد تأكيد تعيين وليام بار مدعياً عاماً، وأصبح مستشاراً في مكتب النائب العام المساعد.

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