رئيس كوريا الجنوبية: أثق في إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي

أشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان إلى انه "طالما أننا نسعى لتحقيق السلام باستمرار، سيأتي حتما يوم يتم فيه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام المستدام، ويواكبه عصر الاقتصاد".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مون قوله "بفضل اللقاءات المتواصلة بين الكوريتين، تلاشي صوت الطلقات النارية في الجو، والأرض، والبحر"، مضيفا "بدأنا طريقا نقرر فيه مصير شبه الجزيرة الكورية بأنفسنا؛ اعتمادا على قوة الجيش القوية، ونستقبل عصر السلام في شبه الجزيرة الكورية بتحدي جرئ".

وأشار إلى أن "شبه الجزيرة الكورية محاطة بالقوي العسكرية الكبرى الأربع في العالم، وتسعى القوات البحرية لهذه الدول؛ لدعم استراتيجياتها البحرية، فعلى قواتنا البحرية مواجهة هذا التحرك، وهي الآن في نقطة تتطلب تغييرات كبيرة على جميع الجوانب، ونحن بحاجة إلى القوى الدفاعية الأقوى، ليس من أجل الحفاظ على السلام فقط، بل لنصنع السلام في المنطقة".